Für eine Handvoll Dollar
96 Min.Ab 16
Clint Eastwood im Überraschungshit des Jahres 1964: Zwei rivalisierende Banden terrorisieren das abgelegene San Miguel in New Mexiko. Die angloamerikanischen Baxters und die mexikanischen Rojos kämpfen um die Vorherrschaft in der Stadt. Eines Tages kommt der Desperado Joe in das Dorf und beginnt ein gefährliches Spiel: Er versucht, die beiden Gangsterfamilien gegeneinander auszuspielen ...
Genre:Western
Produktion:DE, 1964
Copyrights:© TOBIS Filmproduktion GmbH