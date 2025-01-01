Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Für eine Handvoll Dollar

Für eine Handvoll Dollar

96 Min.Ab 16
Kabel Eins CLASSICS96 Min.Ab 16
Joyn Plus
Kabel Eins CLASSICS
Für eine Handvoll Dollar

Für eine Handvoll Dollar

Clint Eastwood im Überraschungshit des Jahres 1964: Zwei rivalisierende Banden terrorisieren das abgelegene San Miguel in New Mexiko. Die angloamerikanischen Baxters und die mexikanischen Rojos kämpfen um die Vorherrschaft in der Stadt. Eines Tages kommt der Desperado Joe in das Dorf und beginnt ein gefährliches Spiel: Er versucht, die beiden Gangsterfamilien gegeneinander auszuspielen ...

Genre:
Western
Produktion:
DE, 1964
Altersfreigabe:
16
Copyrights:
© TOBIS Filmproduktion GmbH