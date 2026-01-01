Für immer Weihnachten
86 Min.
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Für immer Weihnachten
Reality-TV-Produzentin Sophie hat ein neues Projekt: Sie macht eine Show über Will, der jeden Tag Weihnachten feiert. Aus dem beruflichen Interesse wird private Neugier. Wer ist der gut aussehende Mann mit dem merkwürdigen Hobby? Je besser sie Will kennenlernt, desto mehr fühlt sie sich zu ihm hingezogen. Plötzlich verwandelt sich ihr Leben in ein Weihnachtswunder.
Genre:Feiertag, Romanze
Produktion:US, 2018
Copyrights:© PLAION PICTURES GmbH