Fukushima: Was hätte in den ersten Stunden anders laufen müssen? Teil2
51 Min.Ab 12
51 Min.Ab 12
Fukushima: Was hätte in den ersten Stunden anders laufen müssen? Teil2
Am 11. März 2011 ereignete sich ein schlimmes Seebeben, das das Atomkraftwerk in Fukushima stark beschädigte. Durch die verheerenden Folgeschäden wurde radioaktives Material freigesetzt. In dieser Dokumentation werden die Ereignisse im Kernkraftwerk Fukushima Daiichi in den ersten 88 Stunden nach dem Tsunami gemäß Augenzeugenberichten nachgestellt.
Genre:Geschichte
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Studio71