Funny Thing About Love
97 Min.Ab 0
Funny Thing About Love
Samantha hat es geschafft: ein gutaussehender Verlobter an ihrer Seite, ihr Unternehmen ist erfolgreich. Doch etwas fehlt. Ihre Welt gerät ins Wanken, nachdem sie an Thanksgiving ihren Ex-Freund, einen Stand-Up Comedian wiedertrifft. Samanthas Familie hat das Treffen eingefädelt - und bei ihr regen sich alte Gefühle. Doch ihr Verlobter ist großer Fan ihres Ex, was die Sache nicht einfacher macht.
Altersfreigabe:
0
