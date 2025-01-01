Gacy
Die wahre Geschichte über einen der berüchtigsten Massenmörder Amerikas: John Wayne Gacy. Der Bauunternehmer John Wayne Gacy (Mark Holton) war in seiner Nachbarschaft sehr beliebt. Auf Kindergeburtstagen trat er als lustiger 'Pogo der Clown' auf, aber niemand kannte sein zweites Gesicht. Gacy vergewaltigte, folterte und tötete 33 Jugendliche in seinem Haus in einem Vorort von Chicago. Er verscharrte die Leichen in einem Zwischenboden im Haus oder warf sie in einen nahe gelegenen Fluss. Trotz starkem Verwesungsgeruch und Ungeziefervorkommen im Haus schienen sich weder seine Frau, noch die Nachbarschaft Gedanken zu machen. Doch Gacy wurde unvorsichtig und alles nahm seinen Lauf. Bei einer Hausdurchsuchung kam das unvorstellbare Grauen zum Vorschein.