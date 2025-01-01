Gadaffi: Libyens unberechenbarer Diktator
44 Min.Ab 12
44 Min.Ab 12
Gadaffi: Libyens unberechenbarer Diktator
Im Laufe der Weltgeschichte hat es viele bösartige und grausame Diktatoren gegeben. Aber wohl nur wenige waren so gestört wie Muammar Al-Gaddafi. Dies ist die Geschichte eines Diktators, der im Nahen Osten so lange wie kein anderer an der Macht war. Die Doku zeigt, wie aus einem idealistischen jungen Revolutionär ein wahnsinniger Despot wurde und wie sein Größenwahn schließlich zu seinem Sturz führte.
Genre:Geschichte
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Studio71