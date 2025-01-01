Gaelic King - Die Rückkehr des Keltenkönigs
800 Jahre nach Christus in Schottland: Die Familie des Krieger-Königs Alpin Mac Eachdach wird von einem rivalisierenden Piktenkönig ausgelöscht. Nur Alpin (Jake McGarry) selbst und sein kleiner Bruder Finn (Noah Irvine) können fliehen. Alpin schwört Rache für diese abscheuliche Tat und beschließt, sein keltisches Königreich 'Dalriata' eines Tages zurück zu erobern. Zehn Jahre später leben er und sein Bruder unerkannt in einer düsteren Gegend, die von den sogenannten 'Dunklen Schatten' unterdrückt wird. Immer wieder werden Kinder entführt und die Dorfbewohner leben in ständiger Angst. Als auch Finn verschleppt wird, nimmt Alpin gemeinsam mit einem Druidenmönch die Spur auf.
Genre:Action, Fantasie
Produktion:United Kingdom, 2017
