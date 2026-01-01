Gainsbourg - Popstar, Poet, Provokateur
116 Min.Ab 12
Serge Gainsbourg gilt als eine der französischen Ikonen des 20. Jahrhunderts und erreichte nicht nur mit seinem Song "Je t'aime..." Weltruhm. Das ebenso komödiantische wie melodramatische Biopic über den provokanten und eigenwilligen Allroundkünstler, der sich mit Vorliebe mit berühmten Schönheiten wie Brigitte Bardot oder Jane Birkin umgab, ist der Debütfilm des Comiczeichners Joann Sfar und wurde mit drei Cesars ausgezeichnet.
Genre:Biografie, Drama, Musik
Produktion:FR, 2009
Altersfreigabe:
12
