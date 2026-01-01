Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Gainsbourg - Popstar, Poet, Provokateur

Gainsbourg - Popstar, Poet, Provokateur

116 Min.Ab 12
116 Min.Ab 12
Joyn Plus
Gainsbourg - Popstar, Poet, Provokateur

Gainsbourg - Popstar, Poet, Provokateur

Serge Gainsbourg gilt als eine der französischen Ikonen des 20. Jahrhunderts und erreichte nicht nur mit seinem Song "Je t'aime..." Weltruhm. Das ebenso komödiantische wie melodramatische Biopic über den provokanten und eigenwilligen Allroundkünstler, der sich mit Vorliebe mit berühmten Schönheiten wie Brigitte Bardot oder Jane Birkin umgab, ist der Debütfilm des Comiczeichners Joann Sfar und wurde mit drei Cesars ausgezeichnet.

Genre:
Biografie, Drama, Musik
Produktion:
FR, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© Prokino