Gamera 3 – Revenge of Iris
104 Min.Ab 12
Die Schülerin Ayana findet in einer sagenumwobenen Höhle ein Ei, aus dem schon bald ein kleines unheimliches Wesen schlüpft. Ayana beschließt, das Wesen zu behalten und aufzuziehen und sie gibt ihm den Namen Iris. Als Iris erwachsen wird und sich zwischen Ayana und Iris eine übernatürliche Beziehung entwickelt, wird auch Gamera auf Iris aufmerksam und erkennt in dem Wesen eine potentielle Bedrohung für das Land, die es nun zu bekämpfen gilt.
Genre:Abenteuer
Produktion:JP, 1999
