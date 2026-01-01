Gamera gegen Zigra – Frankenstein's Weltraumbestie schlägt zu
Ohne Vorwarnung wird eine japanische Mondbasis von einem ausserirdischem Raumschiff attackiert. Auf der Erde werden der Junge Kenichi und sein Vater Zeuge wie das Raumschiff ins Meer stürzt. Neugierig auf das Geschehen werden sie durch einen Teleportationsstrahl an Bord gebracht und dort gefangen genommen. Eine Frau scheint das Sagen zu haben und demonstriert ihre Macht indem sie ein gewaltiges Erdbeben in Japan auslöst. Damit soll die Kapitulation der Menschheit erzwungen werden, weil sich das Volk der Zigra die Erde als ihr neues Zuhause ausgesucht hat. Nachdem ein seltsames Hai-ähnliches Wesen aus dem Weltraum sein Zerstörungswerk begonnen hat, taucht Gamera, die Riesenschildkröte und Beschützerin der Erde auf. Wieder beginnt eine fantastische Monsterschlacht …