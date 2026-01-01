Zum Inhalt springenBarrierefrei
Gangs of New York

160 Min.Ab 16
Manhattan um 1860: Amerika steht kurz vor dem Bürgerkrieg, doch für die Ärmsten der Armen in New York tobt der Krieg bereits vor der eigenen Haustür. Der Stadtteil Five Points wird zum Anziehungspunkt der Unterwelt, wo sich rivalisierende Straßenbanden blutig bekämpfen. Hierhin kehrt auch der irisch-amerikanische Einwanderer Amsterdam Vallon nach langer Haftstrafe zurück, weil er noch eine alte Rechnung mit dem Gangsterboss William Cutting offen hat ...

Genre:
Historisches Drama
Produktion:
IT, 2002
Altersfreigabe:
16
Copyrights:
© Splendid Film GmbH