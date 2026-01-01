Garfield: Eine extra Portion Abenteuer
98 Min.Ab 0
98 Min.Ab 0
Garfield: Eine extra Portion Abenteuer
Der verfressene Kater Garfield wächst wohlbehütet bei seinem Herrchen Jon auf. Hier genießt er sein bequemes Leben in vollen Zügen. Erst als sein Vater Vic plötzlich nach Jahren wieder auftaucht, gerät Garfields Welt aus den Fugen. Gemeinsam mit seinem Hundekumpel Odie begibt er sich auf eine abenteuerliche Reise, um Vic aus der Klemme zu helfen..
Genre:Animation, Familie, Comedy
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland