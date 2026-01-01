Gastronomie EXTREM: 126 Jahre Familientradition - Die Hüttenwirte der Zugspitze
14 Min.Ab 12
14 Min.Ab 12
Gastronomie EXTREM: 126 Jahre Familientradition - Die Hüttenwirte der Zugspitze
Arbeiten auf 3.000m Höhe. Für die Hüttenwirte seit 126 Jahren Alltag. Arbeiten auf engstem Raum auf der Zugspitze! Nichts ist spannender als die Wirklichkeit – Reportagen über Themen, die Deutschland bewegen. Immer kritisch und investigativ, immer hautnah am Geschehen!
Genre:Spezial
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Studio71