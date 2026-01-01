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Gastronomie EXTREM: 126 Jahre Familientradition - Die Hüttenwirte der Zugspitze

14 Min.Ab 12
Focus TV Reportage14 Min.Ab 12
Focus TV Reportage

Gastronomie EXTREM: 126 Jahre Familientradition - Die Hüttenwirte der Zugspitze

Arbeiten auf 3.000m Höhe. Für die Hüttenwirte seit 126 Jahren Alltag. Arbeiten auf engstem Raum auf der Zugspitze! Nichts ist spannender als die Wirklichkeit – Reportagen über Themen, die Deutschland bewegen. Immer kritisch und investigativ, immer hautnah am Geschehen!

Genre:
Spezial
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© Studio71