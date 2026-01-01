Gefährliche Freundschaft
87 Min.Ab 12
Hope stand ihrer Tochter Lacy immer nahe. Doch seit ihrer Scheidung von ihrem Mann macht sich Hope Sorgen um Lacy. Hope ist also aufgeregt, als Lacy eine neue Freundin nach Hause bringt, Cassie. Doch als Cassie beginnt, einen Keil zwischen Lacy und ihrer Mutter zu treiben, beginnt Hope sich zu fragen, ob Cassie wirklich das Geschenk des Himmels ist, das sie sich zuerst vorgestellt hat.
Genre:Thriller
Produktion:US, 2020
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH