Gefährliche Gewitterfront voraus! | Ice Pilots
Gefährliche Gewitterfront voraus! | Ice Pilots
Während Rod in seiner neuen Vaterrolle aufgeht und das jüngste Mitglied der McBryan-Dynastie zum ersten Mal den Buffalo-Hanger besucht, begibt sich Co-Pilot Andrew auf ganz neues Terrain. Weit weg von zu Hause steuern sie in den Bergen direkt auf eine Gewitterfront zu. Als wäre ein schwerer Sturm nicht genug Grund zur Sorge, fängt auch der Motor an zu stottern. Und weit und breit keine Landebahn in Sicht… Abonniere unseren Channel um kein Video mehr zu verpassen: https://bit.ly/3pgYrPp Hier seht ihr die 11. Folge der 2. Staffel Ice Pilots. Wer bei den „Ice Pilots“ anheuert, ist nicht einfach nur Pilot – er ist ein Flugass: Das im nordwest-kanadischen Yellowknife beheimatete Unternehmen Buffalo Airways verdient sein Geld mit der Waldbrandbekämpfung und Transportflügen zu entlegenen Siedlungen. Wind und Wetter zu trotzen, gehört für die Piloten zum Alltag, und auch die teils recht betagten Maschinen verlangen den Männern ihr ganzes Können ab. In 13 Episoden dokumentiert Staffel 2 der Reihe „Ice Pilots“ ihren aufregenden Alltag... #doku #icepilots #realstoriesdeutschland -- Themen in diesem Video: ▼ 00:00 Intro 00:03 Anflug auf die Gewitterzone 43:07 Outro -- Real Stories Deutschland ist dein Zuhause für Dokumentationen und Reportagen! Egal ob Geschichtsdokus oder außergewöhnliche Menschen, hier findest du die spannendsten Inhalte. Fünfmal pro Woche gibt es neue Dokus auf Deutsch. Der Inhalt wird vom jeweiligen Rechteinhaber lizenziert. ► Abonniere unseren Geschichts-Channel: https://bit.ly/3t8O2cb ► Abonniere unseren Tierdoku-Channel: https://bit.ly/3w9exQC ► Abonniere unseren Reportage Channel https://bit.ly/3QDyabr ► Folge uns bei TikTok: https://www.tiktok.com/@realstoriesde