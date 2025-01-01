Gefahr auf der Autobahn? Mit der Verkehrspolizei im Einsatz
50 Min.Ab 12
Gefahr auf der Autobahn? Mit der Verkehrspolizei im Einsatz
Bleifüße, Joints am Steuer oder LKW mit kaputten Reifen. – Was Hamburgs Polizisten Tag für Tag bei ihren Verkehrskontrollen erleben, geht an die Nerven. Um das Risiko schlimmer Unfälle zu reduzieren, geht die Verkehrsstaffel an Alster und Elbe rigoros gegen Fahrbahn-Rowdies vor. Ob sie es schaffen, die Lebensgefahr für Verkehrsteilnehmer zu mindern und Deutschlands Straßen sicherer zu machen - Focus TV Reportage hat die Verkehrspolizei im Einsatz begleitet.Nichts ist spannender als die Wirklichkeit – Reportagen über Themen, die Deutschland bewegen. Immer kritisch und investigativ, immer hautnah am Geschehen!
Genre:Nachrichtenmagazin
Altersfreigabe:
Copyrights:© Studio71