90 Min.Ab 12
Gefangen im Paradies
Für Anna Loos wird der Traumurlaub zum Horror-Trip: Zusammen mit Sohn Max verbringt Anna entspannte Tage in einem Luxusresort auf einer einsamen Insel. Doch dann überfallen Piraten die Hotelanlage und kidnappen die Urlauber, um Lösegeld von den Botschaften zu erpressen. Anna gelingt zusammen mit dem Hotelangestellten Philipp die Flucht in den Dschungel - doch Max fällt den Geiselnehmern in die Hände. Anna wächst über sich hinaus, um ihr Kind zu retten.
Genre:Abenteuer, Thriller
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
