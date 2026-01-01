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Gefühlte XXS - Vollschlank & frisch verliebt

Gefühlte XXS - Vollschlank & frisch verliebt

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SAT.1 emotions

Gefühlte XXS - Vollschlank & frisch verliebt

Die 33-jährige Optikerin Dette ist unglücklich, weil sie übergewichtig und noch immer Single ist. Außerdem muss sie die Schikanen ihres chauvinistischen Chefs über sich ergehen lassen. Nach unzähligen Diätanläufen versucht sie nun eine vielversprechende Methode: Hypnose. Sie nimmt zwar kein Gramm ab, sieht und fühlt sich aber schlank. Durch ihr neu gewonnenes Charisma kann sie sogar ihren Schwarm Jakob verzaubern. Doch dann lässt die Wirkung der Hypnose plötzlich nach ...

Genre:
Romantische Komödie
Produktion:
DE, 2008
Altersfreigabe:
0
Copyrights:
© Hager Moss Film GmbH