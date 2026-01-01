GEHEIME Orte tief unter der Erde: Rätselhafte Entdeckungen
GEHEIME Orte tief unter der Erde: Rätselhafte Entdeckungen
Verborgene Orte unter der Erde erzählen von Geschichte, Technik und alten Mythen. In der Schweiz offenbaren ehemalige Bunkeranlagen ein Netzwerk militärischer Vorbereitung. Unterhalb von Liverpool liegt ein rätselhaftes Tunnelsystem, dessen Ursprung bis heute Fragen aufwirft. In Slowenien führen geflutete Stollen tief hinein in ein verlassenes Bergwerk, das heute per Kajak befahrbar ist. Ein ehemaliges Salzbergwerk in Polen beeindruckt mit unterirdischen Hallen, geschnitzten Kammern und leuchtenden Kronleuchtern. In London verbinden geheime Tunnel die Vergangenheit mit der Moderne. Und in Slowenien erhebt sich eine legendäre Höhlenburg mitten im Fels – halb Festung, halb Mythos. Diese Episode beleuchtet außergewöhnliche Bauwerke und geheimnisvolle Räume unter der Oberfläche – geprägt von Gefahr, Schutz und menschlicher Vorstellungskraft.