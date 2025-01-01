Geheimen Auslandskonten auf der Spur: Schwarzgeldjäger im Einsatz Classics
23 Min.Ab 12
Es wird eng für die Besitzer von Schwarzgeldkonten. Die Beamten vom Zoll führen regelmäßige Zollkontrollen an der Grenze durch, um mögliche Steuerhinterzieher auf frischer Tat zu ertappen. Focus TV hat die Beamten vom Zoll im Einsatz begleitet. Die Focus TV Reportage über Schwarzgeldjäger, die den geheimen Auslandskonten auf der Spur sind.
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12
