GEHEIMNISSE der Antike: Wie sie den Nil bändigten | Doku
GEHEIMNISSE der Antike: Wie sie den Nil bändigten | Doku
Diese Doku reist durch die größten Ingenieurswunder der Geschichte und zeigt, wie frühe Zivilisationen das Element Wasser bezwangen – von den raffinierten Bewässerungssystemen der Sumerer und Ägypter bis zum bahnbrechenden römischen Unterwasserbeton. Sie führt zu gigantischen Projekten wie dem Kaiserkanal, der längsten künstlichen Wasserstraße der Welt, und zu Städten, die wagemutig auf dem Wasser gebaut wurden – allen voran das einzigartige Venedig. Auch die Brückenbaukunst, die ganze Reiche verband, steht im Fokus: von Cäsars blitzschnell errichteten Rheinbrücken bis zu den unverwüstlichen römischen Steinbögen, die bis heute Bestand haben. Eine eindrucksvolle Reise, die zeigt, wie antike Meisterleistungen noch immer moderne Ingenieure inspirieren – gerade im Zeitalter des Klimawandels.