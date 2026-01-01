Geheimnisse der Ostsee - Hightech-Bergung am Meeresgrund
51 Min.Ab 12
51 Min.Ab 12
Geheimnisse der Ostsee - Hightech-Bergung am Meeresgrund
Minen, Bomben und Torpedos - ein gewaltiges Waffenarsenal verrottet auf dem Grund der Ostsee und setzt giftige Sprengstoffe frei. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Munition im Meer entsorgt, nun sollen die explosiven Altlasten geborgen werden. Diese Reportage begleitet Kampfmittelräumer und Wissenschaftler bei einem weltweit einzigartigen Projekt und taucht tief ein in die Geschichte von Waffen, die bis heute gefährlich sind.
Genre:Spezial, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© welt