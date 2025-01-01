Geheimnisvolle Freundinnen
94 Min.Ab 12
Die Architektin Christine, die junge Ärztin Susanne und die Kunststudentin Jasmin treffen sich bei Pia zu einem gemütlichen Essen. Doch Pia hat Probleme: Sie ist arbeitslos, und nun hat auch noch Freund Jan Schluss mit ihr gemacht. Kurzerhand beschließen die Freundinnen, mit einem Ouija-Bord - einem magischen Hexenbrett - das Orakel für die nächsten 48 Stunden zu befragen. Als die Antwort eindeutig auf "Tod" lautet, warten mysteriöse Ereignisse auf die Freundinnen. Rechte: ProSieben
Genre:Horror, Mystery
Produktion:DE, 2003
