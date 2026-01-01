Geile Zeiten
90 Min.Ab 6
90 Min.Ab 6
Geile Zeiten
Coole Studenten-Partys, Flirtmarathons und Trink-Wettbewerbe - Martin und Lars sind mittendrin statt nur dabei. Zehn Jahre später ist Lars ein erfolgreicher Anwalt und glücklich mit Dani liiert - im Gegensatz zu Martin. Bei ihm heißt es: Geld weg, Freundin weg. Frustriert kehrt er nach Berlin zurück, um sein Studium abzuschließen. Lars ist begeistert, und bald feiern die Freunde wieder wie in alten Zeiten. Doch irgendwann erkennen sie, dass das Leben mehr zu bieten hat ...
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Studio Hamburg Traumfabrik GmbH