Geld, Drogen & Mord: Brutale Brüder auf Beutezug | True Crime Doku
50 Min.Ab 16
50 Min.Ab 16
Geld, Drogen & Mord: Brutale Brüder auf Beutezug | True Crime Doku
Maskierte Kriminelle stürmen das MGM Grand Hotel und ein Casino in Las Vegas. Mit halbautomatischen Waffen erbeuten sie 350.000 Dollar und machen vor Nichts halt. Können das FBI und die Behörden die Übeltäter fassen, bevor es für weitere unschuldige Menschen zu spät ist? "The FBI Files" ist eine amerikanische Dokudrama-Serie, die einen Blick hinter die Kulissen des Forensiklabors des Federal Bureau of Investigation (FBI) wirft. Es werden wahre FBI-Fälle durch Nachstellungen und Interviews erzählt.
Genre:crime
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Studio71