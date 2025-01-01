Geldrausch endet mit Mord | True Crime Doku
Geldrausch endet mit Mord | True Crime Doku
1996 gibt eine Reihe von Banküberfällen in Texas den Behörden Rätsel auf. Als sich jedoch im darauffolgenden Jahr ähnliche Diebstähle in Kalifornien ereignen, stellen FBI-Agenten eine Verbindung zwischen den Verbrechen her und ermittelten einen Modus Operandi. Ein weiteres Jahr später nehmen die Räuber bei einem gewalttätigen Raubüberfall in Las Vegas Geiseln, und das FBI wird damit beauftragt, diese Verbrecher ein für alle Mal zu stoppen. "The FBI Files" ist eine amerikanische Dokudrama-Serie, die einen Blick hinter die Kulissen des Forensiklabors des Federal Bureau of Investigation (FBI) wirft. Es werden wahre FBI-Fälle durch Nachstellungen und Interviews erzählt.
