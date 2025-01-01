Genies mit Handicap
46 Min.Ab 16
Genies mit Handicap
Derek Paravicini spielte schon als kleiner Junge virtuos Klavier. Doch erst mit zwanzig Jahren lernte der blinde Autist mühsam ein paar Sätze zu sprechen. Bis heute kommuniziert er lieber mit seinen Klaviertasten. Egal ob Pop, Rock, Jazz oder Klassik. Derek kann jedes beliebige Musikstück nach nur einmaligem Anhören perfekt nachspielen. Er ist musikalisch überdurchschnittlich begabt, ein Genie, ein sogenannter Savant. Doch allein ein Butterbrot zu schmieren überfordert ihn. Wie passt das zusammen? Dieser Film verschiebt den Focus des Zuschauers von der Behinderung hin zu den außergewöhnlichen Leistungen seiner Protagonisten. Rechte: Sat.1
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2012
Sat.1