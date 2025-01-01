Gerechte vs. Nazis | Die Retter im Zweiten Weltkrieg
Gerechte vs. Nazis | Die Retter im Zweiten Weltkrieg
Der Holocaust – grausame Todeslager und keine Gnade. Inmitten dieses Schreckens formte sich in der kleinen französischen Gemeinde Chambon-sur-Lignon ein „Lager des Lebens“. Hier fanden 3500 jüdische Kinder Zuflucht vor der Verfolgung durch die Nazis. Menschen aus verschiedenen Regionen der Welt setzten ihr Leben aufs Spiel, um verfolgten Juden Schutz zu bieten und ihnen eine Chance auf Überleben zu geben. Diese Heldenhaftigkeit bleibt unvergessen: Diese mutigen Helfer werden als „Gerechte unter den Völkern“ geehrt und so ihr Vermächtnis für kommende Generationen bewahrt.
