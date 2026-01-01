Gernika
Gernika
Spanien, 1937: Der Bürgerkrieg zerreißt das Land, während internationale Mächte ihre Finger im Spiel haben. Inmitten von Propaganda und Zensur trifft der amerikanische Kriegsreporter Henry Howell in Bilbao auf Teresa, eine republikanische Zensorin mit klarem moralischem Kompass. Zwischen den beiden entwickelt sich eine zarte, aber gefährdete Liebe – geprägt von Misstrauen, politischem Druck und der ständigen Bedrohung durch Gewalt. Als Henry beginnt, die Wahrheit über die Kriegsgräuel zu dokumentieren, gerät er ins Visier der Mächtigen. Teresa muss sich entscheiden: Loyalität zur Republik oder zur Wahrheit – und zu Henry. Die drohende Bombardierung der Stadt Guernica durch die deutsche Luftwaffe wirft einen dunklen Schatten über alles. Als die Bomben fallen, wird ihre Liebe auf eine letzte Probe gestellt.