Geschichte mystischer Landschaften in Europa | XXL-Doku
259 Min.Ab 12
259 Min.Ab 12
Geschichte mystischer Landschaften in Europa | XXL-Doku
“Kulturlandschaften Europas” ist eine Entdeckungsreise, die sich auf die historischen Spuren der europäischen Landwirtschaft begibt, so wie wir sie heute kennen. Abonniere unseren Channel, um kein Video mehr zu verpassen: https://bit.ly/3t8O2cb Die Reihe besucht Menschen und Regionen, in denen die Landwirtschaft seit Jahrhunderten zuhause ist und wo sie nach wie vor zum Leben gehört. Dabei folgen die Filme vor allem den gegenwärtigen Fragen nach der Zukunft der Agrarwirtschaft und seinen Menschen im 21. Jahrhundert
Genre:Spezial, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Studio71