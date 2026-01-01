Geschichte zweier Frauen
81 Min.Ab 12
81 Min.Ab 12
Geschichte zweier Frauen
Packendes Psychodrama von Regisseur und Drehbuchautor Ingmar Bergman: Alma verdient ihr Geld als Krankenschwester. Sie kümmert sich um die Schauspielerin Elisabet Vogler, die scheinbar ohne erkennbaren Grund verstummt ist. Die beiden Frauen bauen eine vertrauensvolle Beziehung zueinander auf, die durch einen Brief von Elisabet an ihre Ärztin zerstört wird. Die Schauspielerin belächelt darin ihre Pflegerin und zieht somit deren Unmut auf sich.
Genre:Drama
Produktion:SE, 1966
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© STUDIOCANAL GmbH