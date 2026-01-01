Geständnisse - Confessions of a Dangerous Mind
110 Min.Ab 12
110 Min.Ab 12
Geständnisse - Confessions of a Dangerous Mind
Chuck Barris ist eigentlich ein ganz normaler Entertainer. Mühsam hat er sich im Filmbusiness hochgearbeitet und ist endlich gut mit einigen eigenen Shows im Geschäft, da eröffnet sich ihm eine neue Möglichkeit: Er soll für die CIA als Agent arbeiten. Quasi im Nebenberuf tötet er nun regelmäßig für die Regierung der Vereinigten Staaten. Doch der Spagat zwischen den beiden unterschiedlichen Welten gerät ins Wanken, als er sich in eine Frau verliebt ...
Genre:Drama
Produktion:DE, 2002
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Paramount Pictures and Miramax. All Rights Reserved.