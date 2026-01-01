Gestohlene Identitäten | True Crime Doku
50 Min.Ab 16
50 Min.Ab 16
Gestohlene Identitäten | True Crime Doku
Im Jahr 1999 führen zwei brutale Morde in zwei unterschiedlichen Kleinstädten die Polizei und das FBI auf eine Verfolgungsjagd durch den Süden der USA. Die Verbrechen scheinen zunächst nicht zusammenzuhängen. Doch plötzlich führt ein Hinweis die Behörden zu einem Verbrecher-Ring, der Menschen aufgrund ihrer Identität tötet. "The FBI Files" ist eine amerikanische Dokudrama-Serie, die einen Blick hinter die Kulissen des Forensiklabors des Federal Bureau of Investigation (FBI) wirft. Es werden wahre FBI-Fälle durch Nachstellungen und Interviews erzählt.
Genre:Spezial
Altersfreigabe:
16