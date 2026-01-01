Getaway
Brent Magna, ein ehemaliger Rennfahrer, kehrt nach Hause zurück – und findet Chaos: seine Wohnung verwüstet, seine Frau Leanne verschwunden. Ein Anruf verändert alles. Ein Unbekannter, nur bekannt als „The Voice“, behauptet, Leanne entführt zu haben. Seine Forderung: Brent soll eine Reihe gefährlicher Aufgaben erfüllen – ohne Fragen, ohne Fehler. Als erstes muss er einen speziell ausgerüsteten Shelby Mustang stehlen. Mit Kameras überwacht und ständig unter Druck, rast Brent durch die Straßen von Sofia, Bulgarien, verfolgt von der Polizei und dem Countdown des Entführers. Unerwartet steigt eine junge Frau – genannt „The Kid“ – in den Wagen. Sie wollte ihr Auto zurück, wird nun Teil des Spiels. Gemeinsam versuchen sie, dem Entführer zuvorzukommen, ohne zu wissen, was sein Plan wirklich ist. Während die Stadt zum Schauplatz waghalsiger Verfolgungsjagden wird, wächst die Spannung: Wer ist „The Voice“ – und was steckt wirklich hinter dem tödlichen Spiel?