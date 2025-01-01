Gewalt gegen die Polizei! Wenn Polizisten zur Zielscheibe werden (2011)
Geschubst, geschlagen, getreten: Immer häufiger sehen sich Polizisten bei Routineeinsätzen mit Gewaltausbrüchen konfrontiert. Seit Jahren steigt die Zahl der verbalen und handfesten Attacken auf Polizisten. Immer häufiger sind es dabei alltägliche Situationen, die eskalieren und Polizisten zu Opfern in Uniform werden lassen. Erst wieder an diesem Montag (31.01.2022) schockiert der doppelte Polizistenmord von Kusel (Rheinland-Pfalz) die ganze Republik. Auch 2011 wurde ein Polizist in Augsburg bei einer Routinekontrolle erschossen, seine Kollegin durch einen Streifschuss an der Hüfte verletzt. Tödliche Angriffe auf Beamte sind glücklicherweise noch immer nicht die Regel, doch laut Kriminologen steigt die Anzahl verletzter Polizist:innen immer mehr. Das Motiv ist in jedem dritten Fall Hass auf Polizei und Staat. Von Respekt der Staatsmacht gegenüber fehlt immer öfter jede Spur. Die Focus TV Reportage begleitete 2011 Polizisten bei ihrer Arbeit und dokumentiert, welchen Worten und Taten die Beamten im täglichen Dienst ausgesetzt sind. Außerdem sprechen wir mit Beamten, die im Dienst zu Schaden gekommen sind. Sie berichten von ihren Gefühlen und Ängsten. Wie sie damit umgehen, dass sie als Helfer und Ordnungshüter ganz schnell auch zu Opfern werden können - und wie sie aus- und fortgebildet werden, um besser gegen Übergriffe gewappnet zu sein.