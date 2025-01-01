Gewaltiges Blutvergießen: Die Schlacht um Iwo Jima | 2. Weltkrieg Doku
Auf Iwo Jima stirbt im Februar 1945 ein Viertel aller im Zweiten Weltkrieg gefallenen US-Marinesoldaten, in der gewaltigen Schlacht selbst, jeder dritte Mann – ein Taktikwechsel ist unumgänglich. Im Nachgang werden 27 Ehrenmedaillen verliehen, und das Foto der Marines, die auf dem Berg Suribachi die amerikanische Flagge hissen, erlangt weltweite Berühmtheit. Doch zum Zeitpunkt der Aufnahme stehen ihnen noch 30 Tage intensiver Gefechte bevor. Eindringlich beleuchtet „Frontlines“ die wichtigsten Wendepunkte in den entscheidenden Gefechten des Zweiten Weltkriegs. Die Doku-Reihe führt u. a. zu den Schlachtfeldern der Normandie, auf gefährliche Berghänge in Italien, in die Weiten des Pazifiks und in die Trümmerstadt Berlin. Zeugenberichte aus allen Kriegsparteien, neueste Analysen, Schauplatz-Erkundungen sowie anschauliche Schilderungen räumen mit Irrtümern auf und liefern neue Erkenntnisse über den Verlauf des Kriegs.