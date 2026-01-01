Gewehre zum Apachen-Paß
Gewehre zum Apachen-Paß
Im heißen Arizona des Jahres 1868 stehen die Apachen unter Häuptling Cochise bereit zum Schlag, während die US‑Kavallerie verzweifelt versucht, die letzten Siedler zu schützen. Captain Bruce Coburn erhält einen Auftrag, der über Leben und Tod entscheiden kann: Er soll vierzig Schnellfeuergewehre durch den gefährlichen Apachen‑Pass zu einem bedrohten Fort bringen – Waffen, die das Gleichgewicht der Kräfte verändern könnten. Doch nicht nur der Kriegspfad der Apachen macht die Mission tödlich. In den eigenen Reihen lauert Verrat: Corporal Bodine plant, die begehrten Gewehre zu stehlen und sie den Apachen für Gold zu verkaufen. Auf dem Weg durch Hinterhalte und Angriffe wächst die Gefahr mit jedem Schritt, während Misstrauen die Männer spaltet. Am Apachen‑Pass kommt es schließlich zum entscheidenden Kampf. Coburn muss sich Gegnern aus zwei Welten stellen – und beweisen, dass Mut und Loyalität stärker sind als Gier und Kriegslust.