Ghetto Dreams
96 Min.Ab 16
Ghetto Dreams
Jose und Tony leben in bescheidenen Verhältnissen in einer Siedlung in den heruntergekommenen Pariser Vorstädten. Beide träumen von einem gemeinsamen Urlaub mit ihren Homies. Sie kriegen es tatsächlich auf die Reihe, Flugtickets zu kaufen, aber trotzdem wird aus dem Urlaub nichts. Für Jose und Tony nicht, weil sie beim Ticketkauf übers Ohr gehauen werden, und auch nicht für Sammy und Berny, weil sie schon am Flughafen so besoffen sind und sich so daneben benehmen, dass sie festgenommen werden. Also ist wieder Alltagstristesse angesagt. Rechte: Your Family Entertainment
Genre:Animation, Comedy
Produktion:FR, 2009
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Your Family Entertainment