Ghoulbusters
Ghoulbusters
Eine Gruppe von drei Youtubern, die behaupten, Experten für übernatürliche Wesen zu sein, beschließt, ein für alle Mal öffentliche Anerkennung zu erlangen. Zu diesem Zweck hecken sie einen Plan aus, um ein allen bekanntes Wesen einzufangen. Es handelt sich um den Geist einer hellhaarigen Frau, die auf unbekannte Weise zu Tode kam und in den Toiletten von Schulen im ganzen Land spukt: die blonde Toilette. Nur leider ist es die berühmt-berüchtigte Bloody Mary, die Menschen auf drastische Weise ins Jenseits befördert.
Genre:Comedy, Horror, Schwarze Komödie
Produktion:Brasilien, 2018
Altersfreigabe:
18
