Gib dem Affen Zucker
97 Min.Ab 12
97 Min.Ab 12
Gib dem Affen Zucker
Das kleine Fürstentum Saint-Toulipe ist ein Spielerparadies - und finanziell am Ende. Ein Millionenkredit muss her, doch aus der Finanzspritze für den Monarchen Gustavo und seine Gattin Betsy wird nichts. Jetzt ruhen ihre ganzen Hoffnungen auf ihrer attraktiven Tochter Christina - sie soll in Rom einen reichen Industriellen heiraten. In Rom angekommen, lernt sie einen einfachen Busfahrer kennen, und der setzt alles daran, die hübsche Aristokratin zu ehelichen ...
Genre:Comedy, Romanze
Produktion:IT, 1981
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© PLAION PICTURES GmbH