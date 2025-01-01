Gigi & Nate
111 Min.Ab 12
111 Min.Ab 12
Gigi & Nate
Nach einem tragischen Unfall ist Nate querschnittsgelähmt. Der junge Mann verfällt daraufhin in eine Depression und versucht, sich umzubringen. Doch ein Servicetier hilft Nate, den Sinn in seinem Leben wiederzufinden. Das zunächst schüchterne Kapuzineräffchen Gigi schenkt ihrem Besitzer Zuneigung und emotionalen Trost. Aber eine Tierschutzorganisation droht Nate, ihm das Äffchen wegzunehmen.
Genre:Drama
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH