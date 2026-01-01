Gloria
Gloria
Nach drei Jahren im Gefängnis ist Gloria bereit für einen Neuanfang – und für die Bezahlung, die ihr Gangsterfreund Kevin ihr für ihr Schweigen versprochen hat. Doch statt Dank oder Loyalität findet sie nur Verrat: Kevin hat sie in all den Jahren weder besucht noch will er ihr etwas auszahlen. Als sie ihn zur Rede stellt, stößt Gloria auf ein brutales Verbrechen – der Buchhalter der Gang wurde mitsamt seiner Familie ermordet. Ein einziger Überlebender bleibt: der kleine Nicky, der eine Diskette mit belastenden Informationen bei sich trägt. Im entscheidenden Moment greift Gloria ein. Sie rettet Nicky vor dem sicheren Tod und wird damit zur meistgesuchten Frau New Yorks. Gemeinsam mit dem Jungen flieht sie quer durch die Stadt, gejagt von Killern, korrupten Polizisten und ihrem eigenen Ex‑Geliebten. Während sie versucht, Nicky zu schützen, muss Gloria sich ihrer Vergangenheit stellen – und findet in dem widerspenstigen Sechsjährigen den ersten Menschen, für den sie wirklich Verantwortung übernimmt. Doch die Mafia rückt immer näher, und Gloria weiß: Der Kampf um Nickys Leben ist gleichzeitig der Kampf um ihre eigene Erlösung.