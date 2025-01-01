Gloria, die Gangsterbraut
117 Min.Ab 12
117 Min.Ab 12
Gloria, die Gangsterbraut
Eigentlich glaubt Gloria, dass sie mit ihrer Vergangenheit als Mafiabraut abgeschlossen hat, doch das ändert sich, als sie ihre Nachbarsfamilie kennenlernt. Ihr Nachbar Jack wird von der Mafia verfolgt und drängt Gloria in seiner Verzweiflung seinen Sohn Phil auf. Als wenig später Phils Eltern getötet werden, weiß Gloria, dass die Mafia nun hinter ihr und dem Jungen her ist. Eine waghalsige Flucht beginnt, bei der Gloria nur ein Ziel hat: das Leben ihres Schützlings zu retten.
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 1980
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN