Glückstreffer - Anne und der Boxer

SAT.1 emotions95 Min.Ab 6
Glückstreffer - Anne und der Boxer

Die alleinerziehende Anne Berger erbt von ihrer Tante einen alten, baufälligen Bauernhof. Um sich und ihren drei Kindern eine sichere Zukunft zu ermöglichen, beschließt sie, das alte Gemäuer zu einer stilvollen Pension umzubauen. Als der erwartete Zuschuss des Tourismusverbands ausbleibt, kommt die junge Mutter in arge finanzielle Nöte. Als plötzlich auch noch Karl, ein abgewrackter Ex-Boxer, vor der Tür steht, und Annes Schulden eintreiben soll, eskaliert die Situation ...

Genre:
Romantische Komödie, Comedy
Produktion:
DE, 2010
Altersfreigabe:
6
Copyrights:
© Eyeworks Fiction Cologne GmbH