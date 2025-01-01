Gnadenlos 2 - Ausgeliefert und missbraucht
93 Min.Ab 12
93 Min.Ab 12
Gnadenlos 2 - Ausgeliefert und missbraucht
Jürgen Beluga wird nach einjähriger Haft, die ihm Kommissar Landau eingebrockt hat, auf Bewährung entlassen. In der Zwischenzeit hat Jürgens Bruder Robert unter dem Deckmantel von "Schönheitswettbewerben" den Mädchenhandel in großem Stil fortgeführt. Als Kristina und Eva die Polizei von den Machenschaften ihrer Peiniger informieren wollen, plant Robert den Mord an Kristina - das Opfer wird jedoch Eva. Ein verzwickter Fall für Kommissar Landau und seine Kollegin Marlene Becker ... Rechte: ProSieben
Genre:Krimi-Drama, Thriller
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben