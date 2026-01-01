Zum Inhalt springenBarrierefrei
Gnadenlos - zur Prostitution gezwungen

Als am Berliner Zoo eine Schulklasse aus Prag empfangen wird, entführen zwei Gangster die 18-jährige Milena. Ein Fall für den kauzigen und eigenwilligen Kommissar Landau, der seinen Erzfeind, den Mädchenhändler Jürgen Beluga als Drahtzieher vermutet. Dieser kidnappt junge Frauen und zwingt sie mit Folter und Drogen zur Prostitution. Als Landaus neue Kollegin Marlene Becker dann eine große Pressekampagne startet, gerät Pavel - einziger Zeuge der Entführung - in Lebensgefahr ... Rechte: ProSieben

Genre:
Thriller, Krimi-Drama
Produktion:
DE, 1996
Altersfreigabe:
16
Copyrights:
© ProSieben