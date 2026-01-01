Gnomes Specials: Die Gnomes feiern Weihnachten
74 Min.Ab 0
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Gnomes Specials: Die Gnomes feiern Weihnachten
Im Winter kennen die Gnomes keine Langeweile. Ob beim Stelzenlaufen im Schnee oder bei einer spannenden Eishockeypartie - die kalte Jahreszeit macht alle glücklich. Wären da nur nicht die bösen Trolle, denen stets etwas einfällt, um die Gnomes zu ärgern und sie von den Vorbereitungen aufs Weihnachtsfest abzulenken.
Genre:Animation, Familie, Kinder
Produktion:ES, 1997
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© B.R.B. INTERNACIONAL, S.A.