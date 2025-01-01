Go, Trabi, Go - 2
99 Min.Ab 0
Go, Trabi, Go - 2
Als die Familie Struutz aus ihrem Italienurlaub nach Bitterfeld zurückkehrt, ist sie schockiert, welche Spuren die Wende hinterlassen hat. Einzige Hoffnung ist die Erbschaft einer Gartenzwergfabrik in Landwitz. Doch Herman Kuhn aus dem Westen will aus dem Dorf ein Wirtschaftszentrum machen und spannt Udo Struutz dessen Gattin Rita aus. Zusammen mit seinem Trabi und dem Abenteurer Charlie flüchtet Udo nach Amerika und kehrt schließlich erneut in den "Wilden Osten" zurück.
