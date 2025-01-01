God of War - Krieg der Dämonen
77 Min.Ab 16
Ein Prinz muss lernen, ein Held zu sein.In einer Zeit von Dämonen und Göttern, die um Herrschaft kriech, wird ein Prinz auf eine Mission geschickt, um seinen Bruder zu retten und eine magische Rüstung wiederzugewinnen, die der Gott der Zerstörung gestohlen hat.
Genre:Fantasie, Abenteuer
Produktion:United States, 2020
16
