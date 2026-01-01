Zum Inhalt springenBarrierefrei
93 Min.Ab 12
Götterdämmerung - Morgen stirbt Berlin

Bauarbeiten am Potsdamer Platz werden durch eine Explosion erschüttert. Die Historikerin Sandra Fechtner entdeckt ein altes Zählwerk aus Nazi-Tagen. Recherchen führen sie auf die Spur des Kommandos "Götterdämmerung". In den letzten Kriegstagen sollte ganz Berlin zerstört werden, um die Stadt nicht den Alliierten übergeben zu müssen. Das Unternehmen scheiterte, doch Überlebende wollen das teuflische Werk nun vollenden. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt ...

Genre:
Thriller
Produktion:
DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© ProSieben